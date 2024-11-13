Песков назвал релокантов оторванными от страны и неинтересными для россиян

«Среди них [релокантов] есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, или после начала СВО, или даже до СВО, ведут агрессивную антироссийскую кампанию. И не просто антироссийскую кампанию — которые напрямую желают смерти нашим военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, которые желают поражения России и ее раздела на части. Вот эти люди, эти релоканты — они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности», — сказал Медведев, отметив, что к просто уехавшим претензий не имеет.