WP узнала о сдвиге у союзников Украины в пользу уступок России

По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, союзники Украины признают, что «переговоры могут начаться раньше», чем ожидалось, и что они «потребуют некоторых уступок с обеих сторон». Европейские лидеры не знают, «как будет играть команда Трампа»: они надеются, что следующая администрация США подтолкнет Россию к переговорам, но в то же время опасаются, что Украину вынудят принять невыгодные условия в обмен на продолжение военной поддержки, сказал Гранд.