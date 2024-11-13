WP узнала о сдвиге у союзников Украины в пользу уступок России

Европейские союзники Украины постепенно склоняются к тому, что военный конфликт между Москвой и Киевом завершится только путем переговоров, подразумевающих территориальные уступки со стороны Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих дипломатов из стран Европы и НАТО.
По словам собеседников газеты, хотя лидеры западных государств продолжают говорить о постоянной поддержке Киева, идея возможных уступок «перестала быть маргинальной», сейчас дипломаты обозначают ее не как «территории в обмен на мир», а как «территории в обмен на безопасность Украины».
Как именно может выглядеть возможное соглашение, пока неясно, сейчас западные дипломаты изучают черновики «мирных планов», появившихся после февраля 2022 года. Обсуждения активизировались после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, обещавшего закончить боевые действия за 24 часа.
По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, союзники Украины признают, что «переговоры могут начаться раньше», чем ожидалось, и что они «потребуют некоторых уступок с обеих сторон». Европейские лидеры не знают, «как будет играть команда Трампа»: они надеются, что следующая администрация США подтолкнет Россию к переговорам, но в то же время опасаются, что Украину вынудят принять невыгодные условия в обмен на продолжение военной поддержки, сказал Гранд.
Обсуждения сосредоточены вокруг перспективы прекращения огня вдоль нынешней линии фронта в обмен на западные гарантии безопасности для Украины и временной уступке находящихся под контролем России территорий, даже если юридически Киев ее не признает, пишет WP.
Сейчас, по словам Гранда, разрешение конфликта кажется недосягаемым, с учетом того, что Россия не допускает изменений своих требований (они включат полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, признание этих территорий российскими, отмену западных санкций против Москвы, внеблоковый статус Украины), а также не сформулированной политики будущей администрации США в отношении Украины и отсутствия консенсуса по гарантиям безопасности, которые были бы приемлемы для Киева.
Украина настаивает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира», которая среди прочего предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года. «План победы» Владимира Зеленского, представленный западным лидерам, подразумевает приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на использование переданного ей оружия. По этим пунктам среди союзников Киева нет согласия, а Россия считает их неприемлемыми.
Ранее на этой неделе WP со ссылкой на источники сообщила, что Трамп провел переговоры с Путиным, посоветовал ему «не обострять» конфликт и «в частном порядке» дал понять, что поддержал бы мирное соглашение, при котором за Россией останутся перешедшие под ее контроль территории. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал данные о беседе «чистой выдумкой».