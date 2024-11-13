Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено

«Выполненный с использованием экологичных, традиционных материалов, таких как саманная штукатурка и дерево, павильон представляет собой гармоничное пространство, в котором объединены такие элементы узбекского жилища, как айван и топчан. Эти архитектурные компоненты обеспечивают комфортный микроклимат, поддерживают уютную атмосферу и отражают заботу об устойчивом будущем», — говорится в сообщении.