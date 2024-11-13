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Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено

Павильон призван продемонстрировать уникальное культурное наследие и устойчивые подходы Узбекистана к вопросам экологии и климата.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с Национальным павильоном Узбекистана, организованным на Всемирном климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Президенту Узбекистана представлена подробная информация о концепции и запланированных мероприятиях на площадке павильона.

Павильон предназначен для демонстрации уникального культурного наследия Узбекистана и устойчивых подходов к вопросам окружающей среды и климата.

Архитектурная концепция павильона, названного «Устойчивость внутри», основана на традиционном узбекском ховли — внутреннем дворике, символизирующем гармонию человека с природой и семейные ценности.

«Выполненный с использованием экологичных, традиционных материалов, таких как саманная штукатурка и дерево, павильон представляет собой гармоничное пространство, в котором объединены такие элементы узбекского жилища, как айван и топчан. Эти архитектурные компоненты обеспечивают комфортный микроклимат, поддерживают уютную атмосферу и отражают заботу об устойчивом будущем», — говорится в сообщении.

В дни саммита здесь запланировано проведение более 20 сайд-ивентов, посвященных решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию «зеленой» экономики, внедрению возобновляемых источников энергии, водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности и сохранению биоразнообразия.

Шавкат Мирзиеев