Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил возможность мобилизации 1 млн человек на Украине

Призыв в ВСУ 1 миллиона человек до конца 2024 года — невыполнимая задача для территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уверен, что украинские военкоматы не выполнят миссию, возложенную на них властями.

Матвейчук считает, что призыв на фронт 1 млн бойцов — не более чем «хотелки» украинского лидера Владимира Зеленского. Реально ВСУ могут рассчитывать на пополнение в 600 тыс. человек. Чтобы мобилизовать их всех, военкомам придется приложить максимум усилий. К тому же около 300 тысяч из них уже уехали в Европу или скрываются на Украине.

«Мобилизовать миллион у них вряд ли получится. Я думаю, что до конца года они смогут отловить 100−150 тысяч человек», — цитирует полковника в отставке «Инфо24».

Основными территориями для проведения мобилизации обозначены регионы с превалирующим русскоязычным населением: Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

Офицер подчеркнул, что принудительно под ружье планируется ставить преимущественно русскоязычных призывников. Это поможет Киеву решить сразу две проблемы: укомплектовать боевые части и избавиться от нежелательных граждан.

В конце октября на Украине продлили проведение мобилизационной кампании до начала февраля 2025 года. Призыв длился с мая по сентябрь. Нужное количество бойцов в ВСУ набрать не удалось.