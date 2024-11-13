Эксперт оценил возможность мобилизации 1 млн человек на Украине

Эксперт уверен, что украинские военкоматы не выполнят миссию, возложенную на них властями.
Матвейчук считает, что призыв на фронт 1 млн бойцов — не более чем «хотелки» украинского лидера Владимира Зеленского. Реально ВСУ могут рассчитывать на пополнение в 600 тыс. человек. Чтобы мобилизовать их всех, военкомам придется приложить максимум усилий. К тому же около 300 тысяч из них уже уехали в Европу или скрываются на Украине.
«Мобилизовать миллион у них вряд ли получится. Я думаю, что до конца года они смогут отловить 100−150 тысяч человек», — цитирует полковника в отставке «Инфо24».
Основными территориями для проведения мобилизации обозначены регионы с превалирующим русскоязычным населением: Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.
Офицер подчеркнул, что принудительно под ружье планируется ставить преимущественно русскоязычных призывников. Это поможет Киеву решить сразу две проблемы: укомплектовать боевые части и избавиться от нежелательных граждан.
В конце октября на Украине продлили проведение мобилизационной кампании до начала февраля 2025 года. Призыв длился с мая по сентябрь. Нужное количество бойцов в ВСУ набрать не удалось.