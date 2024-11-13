Эксперт оценил возможность мобилизации 1 млн человек на Украине

Матвейчук считает, что призыв на фронт 1 млн бойцов — не более чем «хотелки» украинского лидера Владимира Зеленского. Реально ВСУ могут рассчитывать на пополнение в 600 тыс. человек. Чтобы мобилизовать их всех, военкомам придется приложить максимум усилий. К тому же около 300 тысяч из них уже уехали в Европу или скрываются на Украине.