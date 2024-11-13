Минниханов вручил медали заместителям полпреда РТ в РФ

Заместитель полпреда по взаимодействию с органами госвласти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин удостоен медали РТ «За доблестный труд». Он награжден за «высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд».
В свою очередь заместитель полпреда по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин за многолетний плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности удостоен медали «100 лет образования ТАССР».
Церемония состоялась в Москве, в Полпредстве Татарстана в РФ. В ней принял участие полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он отметил активность и инициативность своих заместителей, их большой вклад в работу полномочного представительства.