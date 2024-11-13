На Западе заявили о желании Трампа перенести ответственность за Украину на ЕС

Ранее газета Politico сообщала, что Трамп не собирается бросать Украину на произвол судьбы. По словам эксперта по внешней политике и президента компании Yorktown Solutions, Украина довольно спокойно и вполне комфортно относится к объявленным представителям национальной безопасности в новой администрации Трампа, а те, кто продвигает нарратив о тревоге в Киеве, делают это в своих целях и оказывают Украине медвежью услугу.