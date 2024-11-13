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Стармер отказался считать действия Израиля в Газе геноцидом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Источник: AP 2024

«Я прекрасно знаю определение геноцида, и поэтому я никогда не описывал и не называл это “геноцидом”», — заявил он, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте парламента.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.