WSJ: Байден оставит Трампу бардак на Украине

Хотя Украина не проигрывает в конфликте с Россией, она и не выигрывает отчасти благодаря ограничениям Байдена на ее оборону. К настоящему моменту конфликт зашел в тупик с потерями с обеих сторон, пишет автор. Россия медленно и большой ценой отвоевывает территории в Донбассе. В то же время Украина удерживает свои позиции в Курской области, пока Кремль готовит контрнаступление, говорится в статье.