WSJ: Байден оставит Трампу бардак на Украине

Хотя Украина не проигрывает в конфликте с Россией, она и не выигрывает отчасти благодаря ограничениям Байдена на ее оборону. К настоящему моменту конфликт зашел в тупик с потерями с обеих сторон, пишет автор. Россия медленно и большой ценой отвоевывает территории в Донбассе. В то же время Украина удерживает свои позиции в Курской области, пока Кремль готовит контрнаступление, говорится в статье.
На каждом этапе войны он ставил ограничения на военную помощь: Пентагон откладывал поставки современного оружия из-за опасений, что Кремль может обострить конфликт.
Это ударило по возможностям Украины перейти в наступление против российских сил. США до сих пор запрещают Киеву применять против России ракеты дальнего радиуса действия, хотя они на собственном горьком опыте во Вьетнаме и Афганистане убедились, что нельзя выиграть войну, когда у противника есть убежище.
Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, в воскресенье заявил, что Белый дом к 20 января планирует предоставить Киеву всю военную помощь, одобренную конгрессом в этом году.
Западные страны также не смогли пресечь доходы России от продажи нефти и газа. Европа по-прежнему импортирует российский природный газ, а ограничение цен на нефть «Большой семеркой» в значительной степени провалилось. Китай оказывает России экономическую помощь и делится технологиями двойного назначения, отмечает автор, а США не смогли помешать Ирану поставлять России ракеты и беспилотники.
Трамп заявил, что урегулирует конфликт к моменту своей инаугурации, и на прошлой неделе он, как сообщается, разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Если они не договорятся о мире, с которым Украина сможет жить, Трампу придется увеличить военное влияние США для содействия дипломатии.
Это будет означать лоббирование еще одного пакета помощи в конгрессе и снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Это также потребует оказания давления на Иран, возможно, с помощью Израиля, чтобы остановить экспорт беспилотников и ракет в Россию. Также Трампу придется усилить экономическое давление, в том числе на Западную Европу, чтобы прекратить использование российских энергоносителей.
Разумеется, Трамп предпочел бы не тратить политический капитал таким образом. Но у него может не остаться выбора, если только он не хочет разгрома Украины во время своего президентства.
Это не тот результат, на который рассчитывает Трамп, и не та внешняя политика, которую он проводил в свой первый президентский срок. Тогда Трамп стремился достичь мира силой, что он и продемонстрировал против Ирана и российской Группы «Вагнера» в Сирии.
Нынешняя проблема Трампа заключается в том, что мир изменился в худшую сторону с тех пор, как он покинул Овальный кабинет. Слабость Байдена не смогла сдержать противников США в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Восстановить американскую политику сдерживание будет не так просто, как отправить беспилотник, чтобы ликвидировать иранского генерала или бомбить ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) из сирийского убежища.
Если Трамп все же сможет возобновить политику сдерживания, потенциальные выгоды в более бесконфликтном и безопасном мире будут, конечно, привлекательны. Но бесславный уход с Украины подготовит почву для гораздо более уродливого второго срока Трампа.