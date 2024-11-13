МИД РФ: Кишинев не предъявил доказательств принадлежности России найденных в Молдове БПЛА

Захарова отметила, что 12 ноября в ходе запланированного визита в МИД Молдовы, послу России Олегу Озерову была вручена нота протеста в связи с якобы вмешательством РФ в избирательный процесс в Молдове. Также в документе содержались обвинения в том, что БПЛА, обнаруженные в стране ранее, были якобы запущены Россией.