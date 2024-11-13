МИД РФ: Кишинев не предъявил доказательств принадлежности России найденных в Молдове БПЛА

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Молдова не представила и вряд ли представит доказательства якобы принадлежности России БПЛА, обнаруженных в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что 12 ноября в ходе запланированного визита в МИД Молдовы, послу России Олегу Озерову была вручена нота протеста в связи с якобы вмешательством РФ в избирательный процесс в Молдове. Также в документе содержались обвинения в том, что БПЛА, обнаруженные в стране ранее, были якобы запущены Россией.
«Никаких доказательств режимом Санду представлено не было. Очевидно, и не будет, потому что их нет — ни доказательств, ни фактов», — сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что подобная тактика полностью соответствует образу действий западных кураторов молдавских властей, поскольку именно на Западе привыкли предъявлять обвинения в стиле «хайли лайкли» со ссылкой на некие закрытые источники и спецслужбы, которые потом оказываются откровенной ложью и дезинформацией.
«Мы решительно отвергаем голословные обвинения официального Кишинева, подоплека подобных действий и заявлений понятна и предельно ясна. Делается это для того, чтобы оправдать форсированный перевод Молдавии на так называемые евростандарты. На самом деле это некие еврорельсы, которые ведут просто к обрыву», — заключила Захарова.
Напомним, в воскресенье, 10 ноября, на территории Молдовы были обнаружены два дрона неизвестного происхождения. Тогда глава МИД Михай Попшой, а за ним и возглавляемое им ведомство, заявили, что беспилотники якобы были российскими, однако доказательств этому не предоставил.