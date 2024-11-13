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Fox News: Трамп скоро назначит посланника по вопросам мира на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника, который займется вопросом мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на «многочисленные источники».

Источник: AP 2024

По словам одного из источников, это будет «очень высокопоставленный посланник» и человек, который «пользуется большим доверием». Ему будет поручено «найти решение, которое будет вести к мирному урегулированию», сообщил источник.

Он добавил, что «скоро вы в этом убедитесь».

Fox News уточняет, что эта должность будет неоплачиваемой, так же как у специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера (занимал пост в 2017—2019 годах, во время первого срока Трампа).

Телеканал отмечает, что некоторые советники республиканца предложили вести переговоры со следующими условиями:

  • заморозка линии фронта с демилитаризованной зоной 800 миль (около 1,3 тыс. км);
  • сохранение за Россией перешедших под ее контроль территорий;
  • отказ Украины от вступления в НАТО в течение 20 лет.

Трамп неоднократно обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа, позвонив президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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Трамп Дональд