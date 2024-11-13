Fox News: Трамп скоро назначит посланника по вопросам мира на Украине

По словам одного из источников, это будет «очень высокопоставленный посланник» и человек, который «пользуется большим доверием». Ему будет поручено «найти решение, которое будет вести к мирному урегулированию», сообщил источник.
Он добавил, что «скоро вы в этом убедитесь».
Fox News уточняет, что эта должность будет неоплачиваемой, так же как у специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера (занимал пост в 2017—2019 годах, во время первого срока Трампа).
Телеканал отмечает, что некоторые советники республиканца предложили вести переговоры со следующими условиями:
- заморозка линии фронта с демилитаризованной зоной 800 миль (около 1,3 тыс. км);
- сохранение за Россией перешедших под ее контроль территорий;
- отказ Украины от вступления в НАТО в течение 20 лет.
Трамп неоднократно обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа, позвонив президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
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