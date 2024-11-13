Зеленский напомнил Западу о критически важной помощи после удара по Киеву

Российские военкоры сообщили о комбинированном ударе ВС РФ по целям в Киеве. В атаке участвовали БПЛА «Герань 2» и ракеты, в украинской столице были поражены «около десятка объектов», в том числе в районе аэропорта Борисполь. Минобороны об атаке на город не сообщало, но уведомило об ударах по объектам энергетики и военным аэродромам в 139 районах Украины. В Киеве заявили, что удар стал первым за 73 дня. Владимир Зеленский после атаки обратился к западным партнерам, напомнив им о «критической важности» военной помощи.