В Молдавии допустили повторение грузинского сценария

КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.
«Если бы выборы состоялись завтра, существует реальный риск создания ситуации, подобной той, что сложилась в Грузии, где президент декларирует проевропейские взгляды, но в парламент вошли антиевропейцы. Стратегически этого риска нужно срочно избежать, и я доведу это до сведения Бухареста, Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Там этот риск уже был замечен».
По его словам, у правящей на данный момент партии «Действие и солидарность» не будет большинства мест в следующем парламенте. Поэтому Ульяновский предлагает позаботиться, чтобы в парламент прошли другие политсилы, поддерживающие евроинтеграцию.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.