В Молдавии допустили повторение грузинского сценария

«Если бы выборы состоялись завтра, существует реальный риск создания ситуации, подобной той, что сложилась в Грузии, где президент декларирует проевропейские взгляды, но в парламент вошли антиевропейцы. Стратегически этого риска нужно срочно избежать, и я доведу это до сведения Бухареста, Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Там этот риск уже был замечен».