Дмитрий Чернышенко встретился с главой Самарской области

Кроме того, губернатор подчеркнул, что до конца ноября планируют заключить договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса и прилежащего жилого комплекса на 5 тысяч мест. Также во время встречи обсудили вопросы наполнения объекта и его дальнейшее использование, в том числе привлечение партнеров и комплексное развитие территории.