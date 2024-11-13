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Дмитрий Чернышенко встретился с главой Самарской области

Заместитель председателя правительства России провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым.

Источник: пресс-служба правительства РФ

Заместитель председателя правительства РФ, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Во время беседы уделили внимание развитию науки и образования, а также созданию межвузовского кампуса в областной столице.

Дмитрий Чернышенко отметил, что новый проект по созданию межвузовского кампуса позволит стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения ученых и исследователей со всей страны и из-за рубежа. Глава Самарской области доложил о ключевых аспектах реализации проекта.

— Проект строительства межвузовского кампуса крайне важен для нашего региона. Он позволит обеспечить нас высококвалифицированными кадрами для ключевых отраслей, станет драйвером развития научно-образовательного потенциала и промышленного потенциала региона.

отметил Вячеслав Федорищев

Кроме того, губернатор подчеркнул, что до конца ноября планируют заключить договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса и прилежащего жилого комплекса на 5 тысяч мест. Также во время встречи обсудили вопросы наполнения объекта и его дальнейшее использование, в том числе привлечение партнеров и комплексное развитие территории.

переговоры