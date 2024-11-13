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Литва вводит предварительную регистрацию фур, едущих в Беларусь

Литва вводит предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовых транспортных средств, выезжающих в Беларусь и РФ.

Источник: Sputnik.by

Эта мера заработает с 1 декабря.

«Теперь все грузовые автомобили, следующие через пограничные пункты Медининкай, Шальчининкай и Кибартай на границе Литвы с Беларусью и Россией, должны будут заранее бронировать в информационной системе управления очередью временной интервал для пересечения границы», — говорится в сообщении Минтранса Литвы.

Если грузовое транспортное средство прибывает в зону ожидания, не забронировав время пересечения границы, оно сможет зарегистрироваться на следующий свободный временной интервал на месте.

Ожидается, что введение обязательной регистрации грузовиков в электронной очереди значительно сократит количество грузовых автомобилей, ожидающих живой очереди на пересечение литовской границы.

Самые большие очереди, насчитывающие до 900 грузовиков или 23 километра в длину, обычно образуются в декабре и апреле, перед рождественскими и пасхальными праздниками.

Сейчас на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта продолжают функционировать два погранперехода из шести: Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).