Литва вводит предварительную регистрацию фур, едущих в Беларусь

«Теперь все грузовые автомобили, следующие через пограничные пункты Медининкай, Шальчининкай и Кибартай на границе Литвы с Беларусью и Россией, должны будут заранее бронировать в информационной системе управления очередью временной интервал для пересечения границы», — говорится в сообщении Минтранса Литвы.