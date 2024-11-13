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Последние зарубежные новости за 13 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 13 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

WP узнала о сдвиге у союзников Украины в пользу уступок России

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

После победы Трампа европейские союзники Украины все больше склоняются к идее мирных переговоров с территориальными уступками Киева. Несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, дипломаты обсуждают возможное соглашение как «территории в обмен на безопасность», а не «мир».

WSJ сообщила о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов»

Источник: Reuters

Команда Дональда Трампа разрабатывает указ о создании совета из бывших военных для рассмотрения дел трех- и четырехзвездных офицеров и рекомендовать отстранение от должности любого, кто будет признан неподходящим для руководства.

Reuters узнал о проверке США в отношении российских клиентов UBS

Источник: AP 2024

США проводят расследование в отношении российских клиентов UBS после поглощения Credit Suisse. OFAC запросило информацию о российских счетах, которые теперь принадлежат UBS.

The Hill: Трамп симпатизирует Путину и презирает Зеленского

Источник: AP 2024

Приход Трампа в Белый дом может стать испытанием для Украины. Его симпатия к Путину и презрение к Зеленскому могут привести к сокращению помощи Киеву, чтобы склонить его к переговорам. Это усложнит ситуацию для ЕС, который поддерживает Украину.

FT: оборона ВСУ в Донбассе рушится из-за нехватки живой силы

Источник: AP 2024

Украинские официальные лица признают, что российские войска в Донбассе продвигаются быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, а оборона ВСУ рушится из-за нехватки сил.