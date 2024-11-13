Последние зарубежные новости за 13 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Приход Трампа в Белый дом может стать испытанием для Украины. Его симпатия к Путину и презрение к Зеленскому могут привести к сокращению помощи Киеву, чтобы склонить его к переговорам. Это усложнит ситуацию для ЕС, который поддерживает Украину.