WP узнала о сдвиге у союзников Украины в пользу уступок России
После победы Трампа европейские союзники Украины все больше склоняются к идее мирных переговоров с территориальными уступками Киева. Несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, дипломаты обсуждают возможное соглашение как «территории в обмен на безопасность», а не «мир».
WSJ сообщила о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов»
Команда Дональда Трампа разрабатывает указ о создании совета из бывших военных для рассмотрения дел трех- и четырехзвездных офицеров и рекомендовать отстранение от должности любого, кто будет признан неподходящим для руководства.
Reuters узнал о проверке США в отношении российских клиентов UBS
США проводят расследование в отношении российских клиентов UBS после поглощения Credit Suisse. OFAC запросило информацию о российских счетах, которые теперь принадлежат UBS.
The Hill: Трамп симпатизирует Путину и презирает Зеленского
Приход Трампа в Белый дом может стать испытанием для Украины. Его симпатия к Путину и презрение к Зеленскому могут привести к сокращению помощи Киеву, чтобы склонить его к переговорам. Это усложнит ситуацию для ЕС, который поддерживает Украину.
FT: оборона ВСУ в Донбассе рушится из-за нехватки живой силы
Украинские официальные лица признают, что российские войска в Донбассе продвигаются быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, а оборона ВСУ рушится из-за нехватки сил.