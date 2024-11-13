Байден договорился с Трампом о плавной передаче власти. Видео

«Переход будет настолько плавным, насколько это возможно», — заявил Трамп во время встречи с Байденом. Его слова приводит издание AFP в соцсети Х. Он также подчеркнул, что политика является суровым занятием и часто ассоциируется с неприятными аспектами.
Ранее Байден сразу после победы Трампа на выборах заявил, что пригласит политика в Белый дом для обсуждения деталей передачи власти. Подобная процедура, когда победитель выборов приходит к уходящему президенту, является традиционной в США, передает «Царьград».