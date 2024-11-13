Тогда же французское издание Valeurs Actuelles сообщило, что план Трампа по Украине подразумевает, что все расходы на восстановление государства по окончании военного конфликта должны будут нести страны Евросоюза (ЕС). Издание отмечает, что в то время, когда Европа столкнулась с разорением, США за время, пока на Украине идут военные действия, смогли заработать на производстве оружия. Таким образом, для экономик тех стран, которые ввели санкции против России, дальнейшее содержание Украины может стать двойным ударом, тогда как США останутся в выигрыше в любом случае.