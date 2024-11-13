Лавров усомнился в способности Трампа изменить подход США к конфликту на Украине

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем всë, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз — это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане», — заявил глава ведомства в интервью для телеканала «Россия-1».
Лавров добавил, что не берется гадать, как США будут осуществлять свои контрольные функции в новых условиях, но то, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем, не вызывает у него никаких сомнений.
Также министр иностранных дел РФ констатировал, что никто из западных «архитекторов украинского урегулирования» не заявил о необходимости вернуть законные права русскоговорящим на Украине.
Ранее 13 ноября телеканал Fox News сообщил, что Трамп в скором времени должен назначить спецпосланника по Украине, который инициирует переговоры с Россией по завершению текущего конфликта. СМИ указало, что некий авторитетный кандидат на эту должность займет свой пост очень скоро. При этом оплачиваться работа спецпосланника не будет.
Тогда же французское издание Valeurs Actuelles сообщило, что план Трампа по Украине подразумевает, что все расходы на восстановление государства по окончании военного конфликта должны будут нести страны Евросоюза (ЕС). Издание отмечает, что в то время, когда Европа столкнулась с разорением, США за время, пока на Украине идут военные действия, смогли заработать на производстве оружия. Таким образом, для экономик тех стран, которые ввели санкции против России, дальнейшее содержание Украины может стать двойным ударом, тогда как США останутся в выигрыше в любом случае.
До этого, 12 ноября, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что заявления Трампа о том, что он готов прекратить украинский конфликт, стоит воспринимать всерьез. По словам политика, его телефонный разговор с Трампом накануне вечером дал понять, что «переговоры могут состояться даже до инаугурации лидера США».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 ноября заявила, что Трамп должен исправить «преступные ошибки» действующей администрации государства, а не устраивать мирные переговоры между Украиной и Россией.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Итоги были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.