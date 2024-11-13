«Исламский джихад» опубликовал видео с российским заложником в Газе

24 октября заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что всего в Палестине удерживают двух россиян — взятого в плен во время боев офицера израильской армии Труханова (у него также есть израильский паспорт) и также служившего в ЦАХАЛ уроженца Донецка Максима Харкина. У последнего на момент захвата было только украинское гражданство, однако его семья оформила ему российский паспорт, чтобы Москва помогла с освобождением. Россиян, по словам Марзука, готовятся освободить в приоритетном порядке, но только в рамках сделки по обмену с палестинскими заключенными в Израиле.