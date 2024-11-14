Эксперты оценили вероятность, что «Трамп продаст Украину»

На Украине с облегчением восприняли назначение избранным президентом США Дональдом Трампом конгрессменов Марка Рубио и Майка Уолтца на посты госсекретаря и советника по национальной безопасности соответственно, пишет Politico.
По словам президента компании-лоббиста Yorktown Solutions и эксперта республиканцев по внешней политике Дэниэла Вайдича, «Киев довольно спокоен и вполне доволен» объявленными Трампом назначениями.
«Те, кто продвигает в Киеве нарратив о тревожности, делают это в своих собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу», — считает он.
О том же изданию заявили еще три экс-чиновника администрации Трампа, которые поддерживают усилия США по оказанию помощи Украине.
«Для людей, которые обеспокоены тем, что Трамп собирается продать Украину, я думаю, что его главный приоритет — попытаться найти какой-то справедливый мир», — сказал один из них.
Рубио и Уолтц в целом придерживаются взглядов «ястребов» по отношению к противникам США, но разделяют усталость Трампа — и большей части республиканского истеблишмента — от конфликта на Украине. Рубио неоднократно выступал за запуск мирных переговоров и отказ от попыток вернуть Киеву утраченные территории. Уолтц предлагал использовать для урегулирования конфликта экономическое давление на Москву — ужесточение санкций в энергетическом секторе — и критиковал действующую власть за слабость мер в этой области.
Politico отмечает, что оба конгрессмена выступали против помощи Украине при голосованиях, но потому, что считали недостаточным объем средств, которые тратятся на решение проблем с миграцией. Уолтц же даже предлагал снять ограничения на дальнобойные удары для Украины по России.
Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, это будет высокопоставленный человек, который займется вопросами урегулирования.
Владимир Путин в июне предложил свои условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Украиной:
вывод ВСУ с территории новых регионов;
отказ Украины от членства в НАТО;
отмена антироссийских санкций;
признание Крыма, Севастополя и остальных новых субъектов российскими на международном уровне;
нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
демилитаризация и денацификация (законодательный запрет нацистской идеологии «в любых ее проявлениях») Украины.
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