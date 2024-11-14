Эксперты оценили вероятность, что «Трамп продаст Украину»

Рубио и Уолтц в целом придерживаются взглядов «ястребов» по отношению к противникам США, но разделяют усталость Трампа — и большей части республиканского истеблишмента — от конфликта на Украине. Рубио неоднократно выступал за запуск мирных переговоров и отказ от попыток вернуть Киеву утраченные территории. Уолтц предлагал использовать для урегулирования конфликта экономическое давление на Москву — ужесточение санкций в энергетическом секторе — и критиковал действующую власть за слабость мер в этой области.