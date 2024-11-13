Президент Польши Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против РФ

Решение о строительстве базы было принято еще в 2009 году, когда президентом США был Барак Обама. Строительные работы начались в 2016 году. Открытие изначально было запланировано на 2018-й, однако готовым к эксплуатации объект признали только в декабре 2023 года. Далее начался процесс его передачи НАТО — под командование американских войск в Европе (НАТО-EUCOM). По данным из открытых источников, обустройство базы обошлось в $850 млн. Aegis — первая противоракетная база армии США в Польше.