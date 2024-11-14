Трамп пошутил о невозможности отвязаться от Маска

Телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники из окружения новоизбранного президента заявила, что Илон Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Источники подчеркивают, что в окружении Трампа начинаются проявления усталости от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.