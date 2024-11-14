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Трамп пошутил о невозможности отвязаться от Маска

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что «не может отделаться» от американского предпринимателя Илона Маска, который стал членом его предвыборной команды. Об этом сообщает CNN.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал на встрече с членами из Республиканской партии из Палаты представителей.

«Ему нравится Мар-а-Лаго», — отметил Трамп, говоря о своей резиденции во Флориде.

Телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники из окружения новоизбранного президента заявила, что Илон Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Источники подчеркивают, что в окружении Трампа начинаются проявления усталости от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Агенство Bloomberg отметило, что Маск может стать олигархом при Дональде Трампе, оказывая на него влияние.

Трамп Дональд