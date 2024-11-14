О чем Блинкен срочно договаривался с ЕС, НАТО и Украиной

Отвечая на вопрос о том, пытается ли уходящее правительство предпринять какие-то шаги по повышению обороноспособности Украины, которые не сможет с легкостью отменить следующая администрация, Блинкен подчеркнул, что бремя ответственности лежит и на других 50 странах, помогающих Киеву. Американский дипломат сказал, что по итогам состоявшихся в среду дискуссий он убедился: союзники и партнеры США не только продолжат оказывать поддержку Украине, но и нарастят ее, несмотря на смену власти в Вашингтоне. «Я ожидаю, что [помощь Украине] будет увеличиваться и что наши партнеры будут продолжать более чем просто брать на себя свою долю бремени», — заявил он.