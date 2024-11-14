О чем Блинкен срочно договаривался с ЕС, НАТО и Украиной

Что было в повестке переговоров
Энтони Блинкен прибыл с экстренными визитом в Брюссель 12 ноября. На следующий день он провел встречу с недавно вступившим в должность генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой евродипломатии Жозепом Боррелем и его преемницей на этом посту Каей Каллас, главами МИД Украины и Великобритании Андреем Сибигой и Дэвидом Лэмми, а также верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом ВВС США Кристофером Каволи.
Американский дипломат также принял участие в заседании Североатлантического совета — основного органа альянса, принимающего политические решения. Как сообщил Блинкен по итогам встреч, главная цель его визита — удостовериться, что Украина будет обеспечена «деньгами, боеприпасами и мобилизованными силами для эффективного ведения боевых действий в 2025 году или для ведения мирных переговоров с позиции силы». «Президент Байден намерен сделать так, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был пущен в ход в период до 20 января (дата инаугурации Трампа. — РБК). Мы удостоверимся, что у Украины есть необходимые ей системы противовоздушной обороны, артиллерия, бронетехника», — рассказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о том, пытается ли уходящее правительство предпринять какие-то шаги по повышению обороноспособности Украины, которые не сможет с легкостью отменить следующая администрация, Блинкен подчеркнул, что бремя ответственности лежит и на других 50 странах, помогающих Киеву. Американский дипломат сказал, что по итогам состоявшихся в среду дискуссий он убедился: союзники и партнеры США не только продолжат оказывать поддержку Украине, но и нарастят ее, несмотря на смену власти в Вашингтоне. «Я ожидаю, что [помощь Украине] будет увеличиваться и что наши партнеры будут продолжать более чем просто брать на себя свою долю бремени», — заявил он.
Это первый визит американского госсекретаря после победы на выборах Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о планах завершить конфликт на Украине «за 24 часа» и критиковал демократическую администрацию за излишние траты на военную помощь Киеву. Еще со времен своего первого президентства Трамп требовал от европейских союзников взять на себя расходы по обороне континента и, по-видимому, продолжит этот курс после возвращения в Белый дом (а также, возможно, как предлагают некоторые советники избранного президента, возложит на европейцев контроль за соблюдением возможного перемирия вдоль линии соприкосновения российских и украинских сил).
Схожие подходы разделяют и возможный госсекретарь США Марко Рубио, и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц (в отличие от главы внешнеполитического ведомства его назначение не требует согласования с конгрессом). «Мы финансируем войну, зашедшую в тупик, и ее необходимо закончить… На восстановление этой бедной страны [Украины] уйдет 100 лет», — заявил Рубио журналистам на следующий день после президентских выборов в США. В другом интервью глава внешнеполитического ведомства предположил, что страны Западной Европы смогли создать обширные программы по соцобеспечению населения, поскольку меньше тратят на оборонные нужды и возлагают ответственность за свою безопасность на США.
Помимо усилий по продолжению оказания помощи Украине на повестке визита Блинкена было и предполагаемое появление военных из КНДР в зоне боевых действий. Несмотря на то что в заключенном в июне Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР содержится положение о взаимном оказании военной помощи, Москва и Пхеньян официально не подтверждали участие в конфликте северокорейских военных. При этом 1 ноября глава МИД КНДР Цой Сон Хи впервые подтвердила оказание Пхеньяном «помощи российской армии и российскому народу в их священной войне».
Блинкен назвал участие военнослужащих из КНДР в боевых действиях «значительным и невероятно опасным развитием событий» по двум причинам: из-за эскалации конфликта на Украине и того, что Пхеньян может получить от России взамен для развития своего ракетно-ядерного потенциала. «Так что есть четкая уверенность в том, что на это поступит твердый ответ от альянса, от многих стран, которые обеспокоены этим — как на евроатлантическом театре, так и в Индо-Тихоокеанском регионе», — пообещал он.
Может ли Запад разрешить Украине удары вглубь России
На фоне грядущего возвращения Трампа в Белый дом европейские лидеры активизировали консультации по поводу поддержки Украины. 11 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Париже провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
The Telegraph сообщала, что они планируют предпринять последнюю попытку уговорить президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow. (Киев настойчиво просит западных союзников снять ограничения по использованию дальнобойного оружия. В частности, этот пункт содержится в «плане победы» Владимира Зеленского.) По итогам переговоров Стармер и Макрон вновь отметили, что будут поддерживать Украину «столько, сколько понадобится». В заявлении Даунинг-стрит говорится, что в ходе встречи, в частности, обсуждалось, как наилучшим образом укрепить позиции Украины перед предстоящей зимой.
13 ноября, комментируя их встречу, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование Украиной западных дальнобойных систем по территории России не останется без ответа. «Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями», — сказала она. Россия осуждает поставки западных вооружений Киеву, утверждая, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.
Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж планирует передать Киеву дополнительную партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта». «Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние дни я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP», — сказал министр в интервью газете La Tribune Dimanche.
12 ноября поддержку Украины с президентом Франции обсуждал Рютте. «Мы должны подтвердить свою приверженность курсу войны, и мы должны сделать больше, чем просто “удерживать” Украину в бою. Мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта», — заявил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции.
Ранее британская The Guardian писала, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов. И в Киеве согласуют визит британского премьера только в том случае, если тот будет готов дать обязательства по дополнительным поставкам Storm Shadow. «Ему нет смысла приезжать как туристу», — заявил изданию один из высокопоставленных представителей администрации украинского президента.
Лондон анонсировал передачу крылатых ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow максимальной дальностью 250 км в мае 2023 года. Тогдашний премьер-министр Риши Сунак в интервью The Times отмечал: «Как будут действовать украинские вооруженные силы — это их дело». О том, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании Storm Shadow, заявил в июле и Стармер.
Париж передает Киеву ракеты SCALP дальностью 250 км с лета 2023 года. В июне Макрон заявил, что Франция не разрешает использовать свое оружие «для нападения на мирное население, для удара по той или иной точке России», но разрешает — «для нейтрализации точек, откуда идет нападение».
Передачу Украине ракет ATACMS класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км в США анонсировали весной 2024 года. Вашингтон оставил в силе запрет на их применение по объектам на территории России. Общаясь с журналистами в Брюсселе, Блинкен дважды ушел от прямого ответа на вопрос о том, рассматривает ли нынешняя администрация возможность снятия ограничений до своего ухода, и лишь отметил, что США продолжат «адаптировать и приспосабливать» свои подходы к нуждам Украины, исходя из ситуации на поле боя.
Киев также надеется, что Берлин согласится на поставки крылатых систем класса «воздух — земля» TAURUS, дальность которых превышает 500 км. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц последовательно выступает против такого шага, опасаясь эскалации. Дискуссии о продолжении военной поддержки Украины активизировались в Германии, после того как на прошлой неделе распалась правящая коалиция в ФРГ. На дебатах в бундестаге 13 ноября Шольц сообщил о том, что Киев в любом случае может положиться на поддержку Берлина. В то же время он вновь отметил, что поставки дальнобойного оружия и их потенциальное применение для ударов вглубь России — это красная линия.
«При этом не буду скрывать: одновременно, на мой взгляд, в ближайшем будущем также важно, чтобы мы делали все, чтобы в этой войне не было дальнейшей эскалации и мы не стали стороной конфликта, — подчеркнул канцлер. — Поэтому повторяю свою позицию по этому вопросу: я против того, чтобы поставленным нами оружием обстреливали цели в глубине территории России. И я не изменю позицию о том, что касается поставок крылатых ракет из Германии. И об этом мы также сможем дискутировать перед новыми выборами». Вопрос о доверии правительству Шольц поставит в декабре; досрочные парламентские выборы в Германии в таком случае пройдут в феврале.