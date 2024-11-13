Трамп объявил, кого назначит на пост госсекретаря США

«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. Марко — уважаемый лидер и мощный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — заявил Трамп в опубликованном им заявлении.
Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, с 2011 года представляет штат Флорида в Сенате США. До этого он занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну.
Кроме того, Рубио активно выступает за экономические реформы, включая снижение налогов и сокращение государственных расходов, а также за укрепление национальной безопасности. Его деятельность в Сенате включает авторство законопроекта о реформе иммиграционной системы, принятие закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров и поддержку программ помощи ветеранам.
Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене.
Помимо этого, избранный президент предложил кандидатуру бывшей конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Габбард пошла служить в Вооруженные силы после теракта 11 сентября, побывала в местах вооруженных конфликтов. В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.