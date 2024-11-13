Трамп объявил, кого назначит на пост госсекретаря США

Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, с 2011 года представляет штат Флорида в Сенате США. До этого он занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну.