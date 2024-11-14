Всех женщин из 24 «азовцев», судимых в Ростове-на-Дону, обменяли

Всех «азовцев» взяли в плен или задержали после начала специальной военной операции на Украине. Олега Жаркова остановили в марте 2022 года при выходе из военного городка в Мариуполе, Артура Грецкого арестовали на территории «Азовстали» в апреле 2022 года, Алексея Смыкова взяли в плен на поле боевых действий, у него зафиксировали множество ранений. В зоне СВО также весной 2022 года остановили Александра Мероченца и Никиту Тимонина. Александра Ирха задержали в его квартире в Мариуполе на основании того, что он служил в танковом подразделении «Азова» с 2015 по 2020 год. Также арестовали участников нацформирования, причастных к нему с 2018 по 2021 год, это Александр Мухин, Анатолий Грицык и Ярослав Ждамаров, Олег Мижгородский, Олег Тышкул и Артем Гребешков.