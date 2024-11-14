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Трамп предложил экс-конгрессвумен Тулси Габбард пост директора нацразведки

Госпожа Габбард служила в Национальной гвардии США с 2003 года.

Источник: Аргументы и факты

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп сообщил о своем решении назначить экс-конгрессвумен и подполковника Тулси Габбард на пост директора национальной разведки.

В распространенном заявлении он отметил, что Габбард займет эту ключевую должность.

После событий 11 сентября Габбард вступила в ряды Вооруженных сил и участвовала в военных миссиях. В 2022 году она покинула Демократическую партию и стала независимым политиком.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост министра обороны известного телеведущего и ветерана армии Пита Хегсета.