Трамп предложил экс-конгрессвумен Тулси Габбард пост директора нацразведки

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп сообщил о своем решении назначить экс-конгрессвумен и подполковника Тулси Габбард на пост директора национальной разведки.
В распространенном заявлении он отметил, что Габбард займет эту ключевую должность.
После событий 11 сентября Габбард вступила в ряды Вооруженных сил и участвовала в военных миссиях. В 2022 году она покинула Демократическую партию и стала независимым политиком.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост министра обороны известного телеведущего и ветерана армии Пита Хегсета.