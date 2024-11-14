Захарова оценила слова Борреля о превращении ЕС в военный блок

По словам Борреля, смена администрации Соединённых Штатов требует «срочного превращения» экономического Европейского союза в военный блок, который дополнит Североатлантический альянс.
Дипломат заявила, что прогнозы подтвердились.
«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — написала Захарова в Telegram.
Напомним, в своём заявлении Боррель добавил, что европейским государствам следует укреплять безопасность.
Кроме того, глава дипломатии ЕС заявлял, что государства Евросоюза должны решить, поддерживать ли им Киев «при любом сценарии», так как избранный президент США Дональд Трамп ещё не озвучил планы.
ЕС является экономическим и политическим объединением. В его состав входят 27 европейских государств. НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, а также Соединённые Штаты и Канаду.