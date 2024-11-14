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Трамп объявил о намерении назначить Марко Рубио на пост госсекретаря США

Трамп подчеркнул, что считает Рубио достойным лидером, который активно поддерживает идеалы свободы.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении сенатора от Флориды Марко Рубио на должность госсекретаря.

В опубликованном заявлении Трамп подчеркнул, что считает Рубио достойным лидером, который активно поддерживает идеалы свободы.

По мнению Трампа, сенатор станет надежным защитником интересов страны, верным партнером для союзников и твердым противником для врагов.

Ранее Дональд Трамп сообщил о своем решении назначить экс-конгрессвумен и подполковника Тулси Габбард на пост директора национальной разведки.