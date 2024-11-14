МИД Украины ответил на сообщения о планах Киева создать ядерную бомбу

Киев не владеет ядерным оружием, а также не планирует его создавать, заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, комментируя материал в британской газете The Times.
«Украина придерживается ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — утверждает он.
Кроме того, Тихий добавил, что украинская сторона «тесно сотрудничает» с Международным агентством по атомной энергии. По словам дипломата, Украина «полностью прозрачна» для мониторинга со стороны МАГАТЭ, что «исключает применение ядерных материалов в военных целях».
Заявление обнародовано в Telegram-канале Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, британское издание The Times проинформировало, что украинская сторона может создать ядерную бомбу. На разработку вооружения потребуется несколько месяцев. В материале указывается, что речь идёт о ситуации, если Соединённые Штаты сократят помощь Киеву.
Газета ссылается на доклад, подготовленный украинскими специалистами для Минобороны страны.
Британские журналисты утверждают, что украинская сторона может быстро создать ядерную бомбу из плутония. Речь идёт о технологии, которая была использована для создания бомбы, сброшенной на Нагасаки свыше 70 лет назад.
Ранее стало известно, что Украина собралась создать «грязную ядерную бомбу». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, план Киева является «безумным».