МИД Украины ответил на сообщения о планах Киева создать ядерную бомбу

Кроме того, Тихий добавил, что украинская сторона «тесно сотрудничает» с Международным агентством по атомной энергии. По словам дипломата, Украина «полностью прозрачна» для мониторинга со стороны МАГАТЭ, что «исключает применение ядерных материалов в военных целях».