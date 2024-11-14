NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса

Во время своей предвыборной кампании Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому кризису. Детали своего мирного плана он привести отказался. Президент РФ Владимир Путин назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.