«На эту позицию вашей “тысячи”, которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он (Избиратель. — Прим. ред.) больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — пожаловался он.
Порошенко также заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте.
«Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», — констатировал экс-президент.
В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.
На этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, из-за падения морального духа в стране.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».
Президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».
В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая «будет ощутима для каждой семьи», — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).
Эта инициатива возмутила население страны. Издание «Страна.ua» публиковала примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на «вовину тысячу», внутри Украины заявляли, что так глава киевского режима оценил жизни украинцев.