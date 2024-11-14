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Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины в рамках программы социальной поддержки, может привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощи, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на срочном брифинге.

Источник: Reuters

«На эту позицию вашей “тысячи”, которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он (Избиратель. — Прим. ред.) больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — пожаловался он.

Порошенко также заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте.

«Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», — констатировал экс-президент.

В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.

На этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, из-за падения морального духа в стране.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».

В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая «будет ощутима для каждой семьи», — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).

Эта инициатива возмутила население страны. Издание «Страна.ua» публиковала примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на «вовину тысячу», внутри Украины заявляли, что так глава киевского режима оценил жизни украинцев.