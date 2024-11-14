Шольца высмеяли в бундестаге после слов о бюджете

Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в бундестаге привлекло внимание из-за реакции парламентариев на его слова о том, что страна способна эффективно управлять бюджетом.
Этот момент попал в прямую трансляцию заседания немецкого парламента.
Когда Шольц выразил свою гордость за то, как Германия распоряжается финансами, он был прерван смехом со стороны депутатов, который раздался, едва он начал говорить. После короткой паузы ему пришлось повторить свою мысль, чтобы продолжить речь.
Ранее в бундестаг было направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которое подписали 113 депутатов,