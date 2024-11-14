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Опрос: поддержка евроинтеграции украинцами снизилась с 82% до 75%

Только 22% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения конфликта, тогда как 44% выступили против этой идеи.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным опроса Международного республиканского института, поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС снизилась на 7 процентных пунктов за последние полтора года.

Если в феврале 2023 года евроинтеграцию поддерживали 82% опрошенных, то к сентябрю 2024 года доля сторонников уменьшилась до 75%.

Также выяснилось, что только 22% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения конфликта, тогда как 44% выступили против этой идеи.

Кроме того, большинство респондентов, оценивая ситуацию с конфликтом, возложили ответственность за его текущие результаты на Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины.

Ранее директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что итоги выборов в Грузии и Молдавии показали, что идея евроинтеграции в постсоветском пространстве потускнела.