Опрос: поддержка евроинтеграции украинцами снизилась с 82% до 75%

Если в феврале 2023 года евроинтеграцию поддерживали 82% опрошенных, то к сентябрю 2024 года доля сторонников уменьшилась до 75%.
Также выяснилось, что только 22% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения конфликта, тогда как 44% выступили против этой идеи.
Кроме того, большинство респондентов, оценивая ситуацию с конфликтом, возложили ответственность за его текущие результаты на Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины.
Ранее директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что итоги выборов в Грузии и Молдавии показали, что идея евроинтеграции в постсоветском пространстве потускнела.