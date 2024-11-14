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Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Предложенный Дональдом Трампом на пост главы минюста конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России», а номинированная на пост директора национальной разведки Тулси Габбард признавала, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Россией.

Источник: Reuters

РИА Новости проанализировали ранее озвученные высказывания Гетца и Габбард.

Тему Крыма Гетц затронул на слушаниях в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона в апреле этого года. Он поинтересовался у помощницы главы военного ведомства о том, какие в демократической администрации видят условия для так называемого «стратегического поражения» Москвы, и нужно ли для него «исключить Крым из состава России». Гетц заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России, и если такая цель имеется, то она «недостижима».

Должность главы минюста как таковая не предполагает внешнеполитического взаимодействия, но чиновники могут участвовать в международных правовых форумах. К примеру, действующий генпрокурор Меррик Гарланд в 2023 году, по информации СМИ, посещал Львов, чтобы вместе с Владимиром Зеленским участвовать в конференции.

Полномочия минюста также включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима и участие в судебных разбирательствах на стороне обвинения. То есть чиновники ведомства будут представлять «народ США» в делах против обвиненных и ожидающих приговоров россиян, а также при рассмотрении апелляций уже осужденных.

Гетц неоднократно высказывался против планов демократов «вечно финансировать Украину» и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции США в вопросе применения американского оружия в украинском конфликте. А в 2022 году, когда Зеленский выступал в конгрессе, Гетц отказался встать и аплодировать.

Габбард со своей стороны в июле 2023 года заявляла, что политика Байдена толкает США на грань ядерного столкновения, а «прокси-война с Россией» продолжает обостряться.

Как глава национальной разведки, она также не будет активно задействована во внешней политике. Но подконтрольные структуры будут следить за деятельностью спецслужб стран-конкурентов и оценивать угрозы для США.

После вступления Трампа в должность 20 января новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку республиканцы должны получить большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро.

Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017—2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

Трамп Дональд