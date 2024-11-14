Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским

РИА Новости проанализировали ранее озвученные высказывания Гетца и Габбард.
Тему Крыма Гетц затронул на слушаниях в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона в апреле этого года. Он поинтересовался у помощницы главы военного ведомства о том, какие в демократической администрации видят условия для так называемого «стратегического поражения» Москвы, и нужно ли для него «исключить Крым из состава России». Гетц заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России, и если такая цель имеется, то она «недостижима».
Должность главы минюста как таковая не предполагает внешнеполитического взаимодействия, но чиновники могут участвовать в международных правовых форумах. К примеру, действующий генпрокурор Меррик Гарланд в 2023 году, по информации СМИ, посещал Львов, чтобы вместе с Владимиром Зеленским участвовать в конференции.
Полномочия минюста также включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима и участие в судебных разбирательствах на стороне обвинения. То есть чиновники ведомства будут представлять «народ США» в делах против обвиненных и ожидающих приговоров россиян, а также при рассмотрении апелляций уже осужденных.
Гетц неоднократно высказывался против планов демократов «вечно финансировать Украину» и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции США в вопросе применения американского оружия в украинском конфликте. А в 2022 году, когда Зеленский выступал в конгрессе, Гетц отказался встать и аплодировать.
Габбард со своей стороны в июле 2023 года заявляла, что политика Байдена толкает США на грань ядерного столкновения, а «прокси-война с Россией» продолжает обостряться.
Как глава национальной разведки, она также не будет активно задействована во внешней политике. Но подконтрольные структуры будут следить за деятельностью спецслужб стран-конкурентов и оценивать угрозы для США.
После вступления Трампа в должность 20 января новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку республиканцы должны получить большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017—2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.