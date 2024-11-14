Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским

Тему Крыма Гетц затронул на слушаниях в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона в апреле этого года. Он поинтересовался у помощницы главы военного ведомства о том, какие в демократической администрации видят условия для так называемого «стратегического поражения» Москвы, и нужно ли для него «исключить Крым из состава России». Гетц заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России, и если такая цель имеется, то она «недостижима».