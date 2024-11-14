На округа № 25 и № 46 в Новосибирске поставили новых кураторов

В мае 2024 года в России в силу вступил закон, согласно которому получение статуса иностранного агента является основанием для досрочного прекращения полномочий работников органов публичной власти. В соответствие с этим законом привели и Устав города в октябре. У депутатов, которые внесены в список иноагентов, есть время, чтобы выйти из статуса, тогда полномочия могут сохранить.