На округа № 25 и № 46 в Новосибирске поставили новых кураторов

На их округа — 25-й и 46-й — поставили новых кураторов.
В мае 2024 года в России в силу вступил закон, согласно которому получение статуса иностранного агента является основанием для досрочного прекращения полномочий работников органов публичной власти. В соответствие с этим законом привели и Устав города в октябре. У депутатов, которые внесены в список иноагентов, есть время, чтобы выйти из статуса, тогда полномочия могут сохранить.
Депутатов уведомили о прекращении полномочий в письменном виде, документ был за подписью Дмитрия Асанцева. Антона Картавина* и Светлану Каверзину** собирались лишить мандатов без собрания сессии уже 11 ноября. Позже на внеочередной сессии Асанцев упомянул, что депутаты не вышли из статуса иноагентов в срок — к 10 ноября.
Антон Картавин написал жалобу в прокуратуру: решение о досрочном лишении мандатов может быть принято только на общем голосовании — ближайшая сессия была назначена на 4 декабря. Дмитрий Асанцев решил провести внеочередную сессию горсовета, она началась в 10:00, в 10:11 решение уже было принято — Картавина* и Каверзину** лишили мандатов. За проголосовали 39 депутатов, 2 воздержались.
На место освободившихся округов поставили новых кураторов. По округу № 25 был только один кандидат на роль куратора — Дмитрий Червов. В округе № 46 предлагались две кандидатуры — Антон Бурмистров и Алексей Михайлов, выбрали последнего.
*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
**Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.