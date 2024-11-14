Боррель призвал Евросоюз к милитаризации в свете прихода Трампа

Кроме того, при Трампе США могут ввести двухуровневую систему НАТО: страны — члены блока, которые не достигли требования о затратах на оборону на уровне 2% от ВВП, попадут во «второй эшелон» НАТО и на них не будет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.