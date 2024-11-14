Боррель призвал Евросоюз к милитаризации в свете прихода Трампа

«Позвольте мне вам сказать, что Европейский союз — это не экономический союз, или это не просто экономический союз. У нас есть стратегический план, одобренный всеми странами, которому нужно следовать, реализовывать и развивать в рамках следующего мандата», — сказал он.
Избрание Трампа должно послужить тому, чтобы мы ясно осознали необходимость укрепления нашей безопасности, взять свою судьбу в свои руки.
Боррель отметил, что Евросоюз не является альтернативой НАТО, который отвечает за вопросы безопасности, а дополняет блок, отвечая в том числе за производство боеприпасов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова так прокомментировала выступление Борреля: «Сбылись наши прогнозы. Пропал дом».
Также Боррель призвал продолжать поддерживать Украину и «избежать дипломатического решения, которое маргинализирует Украину и нас тоже». По словам главы дипломатии ЕС, Вашингтон оказывает на 25% больше военной помощи Киеву, поэтому прекращение этой поддержки, которого опасаются в союзе после прихода Трампа, «потребует значительных финансовых и промышленных усилий» от Евросоюза.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.
Позиция Трампа по членству Вашингтона в НАТО остается неясной. О том, что он мог вывести страну из числа членов альянса в 2018 году, рассказал экс-советник республиканца Джон Болтон. Источник Reuters в 2023-м говорил о «слухах», что политик собирается инициировать выход США из блока.
Politico этим летом сообщала, что Трамп вряд ли решит вывести Вашингтон из НАТО, но изменит свою политику в отношении альянса. Так, США «сохранят свой ядерный зонтик над Европой», военно-воздушные силы и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы. Однако основные силы пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном счете перейдут в зону ответственности европейцев.
Кроме того, при Трампе США могут ввести двухуровневую систему НАТО: страны — члены блока, которые не достигли требования о затратах на оборону на уровне 2% от ВВП, попадут во «второй эшелон» НАТО и на них не будет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.