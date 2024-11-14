Reuters узнал о создании списка команды Трампа для «перетряски Пентагона»

Второй источник агентства заявил, что под увольнение попадут в первую очередь офицеры, связанные с бывшим председателем комитета начальников штабов (2019−2023), генералом Марком Милли. Он не раз критиковал Трампа и недавно назвал его «фашистом до мозга костей». «Все до единого люди, которые были повышены в должности и назначены Милли, уйдут. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут», — утверждает собеседник.