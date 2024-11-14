Reuters узнал о создании списка команды Трампа для «перетряски Пентагона»

Агентство отмечает, что это станет «беспрецедентной перетряской в Пентагоне»: в Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США, а также главы армии, военно-морского флота, морской пехоты, Военно-воздушных сил, Национальной гвардии и космических сил.
«Начальники Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно», — сказал один из собеседников Reuters, отметив, что это пока только предварительное планирование.
Второй источник агентства заявил, что под увольнение попадут в первую очередь офицеры, связанные с бывшим председателем комитета начальников штабов (2019−2023), генералом Марком Милли. Он не раз критиковал Трампа и недавно назвал его «фашистом до мозга костей». «Все до единого люди, которые были повышены в должности и назначены Милли, уйдут. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут», — утверждает собеседник.
Первый источник Reuters усомнился в целесообразности подобного «массового обстрела» Пентагона, как и некоторые нынешние и бывшие американские чиновники. Собеседник агентства также считает, что с бюрократической точки зрения будет сложно уволить и заменить большое количество высокопоставленных военных чиновников США. Он предположил, что такие планы могут быть «бахвальством и позерством» со стороны союзников Трампа. При этом неясно, поддержит ли этот план сам будущий президент.
При этом второй источник Reuters предполагает, что команда Трампа считает необходимым сократить Комитет начштабов из-за «предполагаемого бюрократического перегиба», а их замена не является большой проблемой. «У нас нет недостатка в людях, которые готовы продвигаться по службе», — добавил он.
Предвыборный штаб Трампа не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.
В список увольняемых офицеров войдет в том числе преемник Милли, нынешний глава Комитета начштабов генерал ВВС Чарльз Браун, сообщил один из источников. Браун стал первым темнокожим, получившим звание генерала ВВС США и занявшим такую должность.
Назначенный Трампом на должность главы Пентагона ветеран Национальной гвардии США, телеведущий Питер Хегсет в своей книге задавался вопросом, получил бы Браун эту должность, если бы не был темнокожим. Сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал увольнять «сонных генералов», имея в виду офицеров, которые, как считается, способствуют «многообразию» в рядах в ущерб боевой готовности.
The Wall Street Journal накануне писала, что команда Трампа работает над указом об учреждении «военного совета» из отставных высокопоставленных военных, наделенного полномочиями рассматривать дела трех- и четырехзвездных офицеров (генерал-лейтенанты и генералы) и рекомендовать отстранение от должности любого, кто будет признан неподходящим для руководства.
Согласно проекту указа, он будет направлен на рецензирование кандидатов и сосредоточен на их «лидерских способностях, стратегической готовности и приверженности военному совершенству». WSJ сообщала, что в случае одобрения этот указ позволит сократить процедуру увольнения высокопоставленных офицеров.
При этом, отмечало издание, будучи главнокомандующим, Трамп и так сможет уволить любого офицера по своему усмотрению, но президенты редко делают это по политическим причинам. Однако внешний совет сможет обойти привычную систему, «дав понять всем военным, что он намерен провести чистку ряда генералов и адмиралов».