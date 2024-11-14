Предложенный Трампом на пост генпрокурора Мэтт Гетц признал Крым российским

Данное заявление прозвучало в апреле текущего года в ходе слушаний в комитете Палаты представителей, в которых принимали участие чиновники Пентагона. Гетц спросил у помощницы главы МО об условиях для «стратегического поражения» РФ по версии демократов. Он подчеркнул, что Крымский полуостров никогда не перестанет быть частью России.