Американский конгрессмен Мэтт Гетц, которого избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на пост главы Минюста, в своих заявлениях отмечал, что Крым является частью РФ.
По мнению Гетца, цели украинской стороны «по выходу Крыма из состава Российской Федерации», не могут быть достигнуты.
Данное заявление прозвучало в апреле текущего года в ходе слушаний в комитете Палаты представителей, в которых принимали участие чиновники Пентагона. Гетц спросил у помощницы главы МО об условиях для «стратегического поражения» РФ по версии демократов. Он подчеркнул, что Крымский полуостров никогда не перестанет быть частью России.
Кроме того, Гетц неоднократно критиковал демократов, желающих финансировать Киев, предупреждал об угрозе третьего мирового конфликта из-за позиции Соединённых Штатов в вопросе использования американского оружия в украинском конфликте.
Помимо этого, Гетц отказался встать и аплодировать Зеленскому, когда тот выступал в Конгрессе США.
В свою очередь Тулси Габбард, предложенная Трампом на пост директора нацразведки США, признавала, что страна под руководством администрации американского лидера Джо Байдена ведёт прокси-войну с РФ.
Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума. Киев считает полуостров «оккупированной» территорией. Западные государства и ряд других стран также не признают данный регион частью РФ.
Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт.