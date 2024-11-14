Фраза Олафа Шольца об умении «обращаться с деньгами» вызвала смех в Бундестаге

«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», — сказал Шольц, после чего в зале заседаний был слышен громкий смех. На прошлой неделе немецкий канцлер уволил министра финансов Кристиана Линднера.
В ноябре 2023 года Федеральный конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение правительства перераспределить на экологические и климатические проекты €60 млрд, которые были предусмотрены в бюджете на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса. Решение спровоцировало бюджетный кризис в Германии, в госбюджете на текущий год образовалась дыра в размере €17 млрд, что в свою очередь, вызвало споры вокруг параметров бюджета на 2025 год.
На этом фоне разногласия внутри правящей «светофорной» коалиции (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые», Свободная демократическая партия) усилились. Она распалась 7 ноября после выхода из нее Свободной демократической партии, которую представлял господин Линднер.