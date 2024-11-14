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Красноярские депутаты на Урале перенимают опыт подготовки к юбилею города

При этом поездку парламентарии оплачивают не из бюджета, а сами.

Источник: Аргументы и факты

Большая группа депутатов городского совета Красноярска (представители всех фракций) отправилась в столицу Урала — Екатеринбург. В эти дни там проходит форум «Города России».

При этом, как отмечают сами парламентарии, поездка осуществляется не за счет городского бюджета, а на личные средства депутатов.

«Сразу хочу сказать, что депутаты покупали за свой счёт билеты в обе стороны и проживание в гостинице оплачивали самостоятельно. Всё остальное организовывают власти столицы Урала», — написал в ТГ-канале депутат Иван Петров.

Ну, а главная цель поездки, по словам депутата, это изучение положительного опыта подготовки к юбилею города. Как известно, Екатеринбург в 2023 году отметил своё 300-летие. А Красноярску в 2028 году исполнится 400 лет. И сибиряки должны избежать ошибок при его подготовке и провести его на высшем уровне.

Напомним, к 400-летнему юбилею Красноярска на площади Мира создадут историко-мемориальный комплекс с 15-метровым монументом.