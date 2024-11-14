Красноярские депутаты на Урале перенимают опыт подготовки к юбилею города

Ну, а главная цель поездки, по словам депутата, это изучение положительного опыта подготовки к юбилею города. Как известно, Екатеринбург в 2023 году отметил своё 300-летие. А Красноярску в 2028 году исполнится 400 лет. И сибиряки должны избежать ошибок при его подготовке и провести его на высшем уровне.