Бывший украинский глава Пётр Порошенко* выразил мнение, что Киев может лишиться финансовой помощи из-за выплат, которые Зеленский пообещал предоставить жителям страны.
Порошенко уточнил, что украинцам пообещали выдать по тысяче гривен в рамках программы соцподдержки.
«К чему это может привести, к сожалению… Партнёры перестанут давать деньги Украине на помощь», — цитирует его слова РИА Новости.
Порошенко подчеркнул, что Зеленский с помощью данных выплат пытается «купить голоса» избирателей.
Он также добавил, что нынешние украинские власти думают не о завершении конфликта, а лишь мечтают о победе на выборах.
«Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», — рассказал Порошенко.
Президентские выборы на Украине должны были состояться весной текущего года, однако были отменены якобы из-за военного положения в стране.
По данным The Economist, они могут быть проведены в мае 2025 года в связи «с падением морального духа» на Украине. При этом в Киеве утверждают, что выборы состоятся после завершения конфликта.
Ранее Порошенко заявил, что в первые часы специальной военной операции власти Украины «слиняли» из Киева.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.