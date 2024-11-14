CNN: кандидат в постпреды США при ООН Элис Стефаник поменяла позицию по Украине

Журналисты телеканала отметили, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе «резко контрастирует» с риторикой конгрессвумен два года назад. Одновременно CNN признал, что с тех пор также изменилось и общественное мнение по поводу продолжения Киеву поддержки.