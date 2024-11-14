Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: кандидат в постпреды США при ООН Элис Стефаник поменяла позицию по Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Элис Стефаник, которую избранный президент страны Дональд Трамп номинировал на должность постоянного представителя при ООН, отстранилась от прежней позиции по Украине, включая поддержку ее вступления в НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN.

Источник: AP 2024

Автор статьи напомнил, что в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в качестве страны-участницы, а также поддерживала оказание Киеву масштабной военной помощи. Но после ее номинации на новую должность пресс-секретарь конгрессвумен Али Блэк не стала отвечать, осталась ли позиция Стефаник прежней.

«Она полностью поддерживает политику господина Трампа по установлению “мира через силу”. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине госпожа Стефаник будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — заявила CNN Блэк.

Журналисты телеканала отметили, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе «резко контрастирует» с риторикой конгрессвумен два года назад. Одновременно CNN признал, что с тех пор также изменилось и общественное мнение по поводу продолжения Киеву поддержки.

11 ноября пресс-секретарь штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что избранный американский президент «в первый же день» после вступления в должность планирует «усадить» за стол переговоров представителей России и Украины.

ООН