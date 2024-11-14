CNN: кандидат в постпреды США при ООН Элис Стефаник поменяла позицию по Украине

Автор статьи напомнил, что в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в качестве страны-участницы, а также поддерживала оказание Киеву масштабной военной помощи. Но после ее номинации на новую должность пресс-секретарь конгрессвумен Али Блэк не стала отвечать, осталась ли позиция Стефаник прежней.
«Она полностью поддерживает политику господина Трампа по установлению “мира через силу”. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине госпожа Стефаник будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — заявила CNN Блэк.
Журналисты телеканала отметили, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе «резко контрастирует» с риторикой конгрессвумен два года назад. Одновременно CNN признал, что с тех пор также изменилось и общественное мнение по поводу продолжения Киеву поддержки.
11 ноября пресс-секретарь штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что избранный американский президент «в первый же день» после вступления в должность планирует «усадить» за стол переговоров представителей России и Украины.