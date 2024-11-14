Порошенко предсказал прекращение помощи Украине из-за выплат Зеленского

В конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera заявил, что выборы в стране состоятся только после завершения конфликта. По его словам, в настоящее время все ресурсы Украины сосредоточены на борьбе, и проведение выборов невозможно до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Однако на этой неделе The Economist со ссылкой на источники сообщил, что на Украине начались первые шаги по подготовке к президентским выборам, которые, как ожидается, состоятся не раньше мая 2025 года.