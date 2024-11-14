Совет Федерации одобрил проекты, представленные Евгением Куйвашевым

Рекомендовано включить в государственную программу «Развитие транспортной системы» и в формируемый план дорожной деятельности на 2025−2029 годы проект реконструкции участка северного полукольца ЕКАДа от Тюменского до Режевского трактов и проект строительства подъезда к транспортно-логистическому центру в районе Большое Седельниково. В федеральную госпрограмму и пятилетний план развития транспортной сети могут включить мероприятия по строительству и реконструкции дороги от улицы Шефской до ЕКАДа в направлении выезда на Режевской тракт.