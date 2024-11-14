Совет Федерации одобрил проекты, представленные Евгением Куйвашевым

Об этом говорится в постановлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая подписала его по итогам Дней Свердловской области в верхней палате Федерального собрания. Тогда губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил сенаторов за поддержку проектов, уже реализуемых в регионе, а также обсудил возможности привлечения федеральных средств на другие начинания.
Новый облик области.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проекты развития Свердловской области, с которыми ознакомили сенаторов в рамках Дней региона в верхней палате Федерального собрания. Мероприятие прошло в конце октября. Проекты, направленные на повышение качества жизни свердловчан, были представлены губернатором Евгением Куйвашевым.
«В текущем году Свердловской области исполнилось 90 лет. Свой юбилей регион встретил на подъеме, с хорошими результатами и намерением не снижать набранные темпы экономического и социального роста, — говорил Евгений Куйвашев. — За десять лет регион вдвое увеличил свой ВРП и объем ежегодно привлекаемых инвестиций».
Губернатор отмечал, что на протяжении многих десятилетий Свердловская область воспринималась исключительно как индустриальный регион — край горняков, металлургов и машиностроителей. Но за последние годы было много сделано для того, чтобы освоить новые компетенции, сформировать новый облик.
«Сегодня Свердловская область — центр деловой, научной, культурной жизни, территория инноваций, интеллектуального и инфраструктурного развития», — подчеркнул глава региона, поблагодарив сенаторов за поддержку ранее представленных проектов и рассказав о новых.
НИИ ОММ и «Сухой порт».
В подписанном Валентиной Матвиенко постановлении рекомендуется при формировании проекта федерального бюджета на 2026−2028 годы включить в государственную программу «Строительство» мероприятия по возведению нового комплекса зданий для Уральского научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ). Его планируют построить в Академическом районе Екатеринбурга.
Также рекомендуется в федеральный проект «Развитие общественного транспорта» включить проект «Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо». Его реализация поможет связать железнодорожными ветками не только районы столицы Урала, но и Екатеринбург с городами-спутниками.
Было поддержано создание меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала» в рамках проекта «Сухой порт». Проект рекомендовано проработать совместно с РЖД и госкорпорацией «Росатом». Также необходимо его учитывать при разработке плана реализации стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Рекомендовано включить в государственную программу «Развитие транспортной системы» и в формируемый план дорожной деятельности на 2025−2029 годы проект реконструкции участка северного полукольца ЕКАДа от Тюменского до Режевского трактов и проект строительства подъезда к транспортно-логистическому центру в районе Большое Седельниково. В федеральную госпрограмму и пятилетний план развития транспортной сети могут включить мероприятия по строительству и реконструкции дороги от улицы Шефской до ЕКАДа в направлении выезда на Режевской тракт.
Федеральное финансирование рекомендовано выделить на капитальный ремонт и оснащение зданий Уральского политехнического колледжа — Межрегионального центра компетенций, Екатеринбургского колледжа транспортного строительства и Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа.
Будет рассмотрен вопрос о включении Свердловской области в число субъектов РФ, где сельхозтоваропроизводители могут воспользоваться льготными кредитами для строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов.
В рамках Дней Свердловской области Валентина Матвиенко отмечала, что Свердловская область — особый регион, настоящий «опорный край державы» — самодостаточный, современный, высокотехнологичный и трудовой.
«Это крупнейший промышленный, научно-образовательный, инновационный, культурный центр не только Урала, но и всей нашей страны, важнейший транспортно-логистический узел», — говорила Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации обещала, что ряд проектов, представленных в рамках Дней Свердловской области, получат поддержку на федеральном уровне.