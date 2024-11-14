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Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только по их завершению, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким на телеканале «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

«Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся и увидим, каким образом он был организован», — сказал министр.

Британский журнал Economist ранее написал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились пойти из-за падения морального духа в стране.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что голосование сейчас «несвоевременно».

В июне президент Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной законной властью в соседней стране остается парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».

Лавров Сергей