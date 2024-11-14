Демешин о мастер-планах: облик наших городов должен устраивать их жителей

В Хабаровске на недавнем совещании в краевом правительстве Хабаровского края обсудили ход реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов агломерации, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Члены правительства рассмотрели статус выполнения различных проектов, обозначенных в мастер-планах этих территорий, и определили дальнейшие шаги для их успешной реализации.
Министр экономического развития региона Ирина Зикунова представила отчёт о текущем состоянии мастер-планов. Она подчеркнула, что цель этих долгосрочных планов — создать комфортные, современные и удобные для жизни города, которые будут отвечать потребностям их жителей. По словам министра, Хабаровская агломерация имеет стратегическое значение как центр сбережения и приумножения ключевых ценностей Востока России, а Хабаровск должен стать успешным и узнаваемым городом, соответствующим современным стандартам. В рамках плана развития краевого центра было запланировано 69 мероприятий, из которых 55 — это объекты инфраструктуры. В 2024 году на 100% выполнен показатель по ремонту улично-дорожной сети города.
Также было отмечено, что в рамках мастер-плана Комсомольска-на-Амуре к концу текущего года будет завершена реконструкция городской набережной (строительная готовность — 70%), а также готовится к сдаче инновационный центр «Эвристика», который, помимо самого города Юности, будет обслуживать районы Амурский и Солнечный.
Важной темой для обсуждения стали и проекты, предусмотренные для реконструкции и развития ключевых общественных пространств Хабаровска, включая реконструкцию Амурского и Уссурийского бульваров в краевой столице. Работы на этих объектах будут финансироваться за счет средств из Президентской единой субсидии.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул важность исполнения этих проектов и сообщил, что они находятся под особым контролем как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев лично следит за выполнением плана, что ещё раз подчеркивает значимость реализации этих мероприятий для развития всего региона.
Кроме того, губернатор обозначил зоны ответственности среди членов краевого правительства, которые будут курировать реализацию отдельных проектов. Так, новый заместитель по строительству будет отвечать за объединённую набережную Хабаровска, которая должна стать важным элементом городской среды. Дмитрий Демешин также дал поручение министру имущества Никите Матвееву направить письма в адрес Сергея Кравчука и Дмитрия Заплутаева с просьбой запретить выдачу разрешений на строительство вблизи набережных без предварительного согласования с министерством строительства региона. Губернатор акцентировал внимание на том, что при проектировании и застройке таких важнейших объектов, как набережные, в первую очередь нужно думать о комфорте жителей, а не о выгоде застройщиков.
«Облик наших городов должен быть таким, чтобы это устраивало их жителей. Поэтому власти Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре обязаны согласовывать все разрешения на строительство вблизи набережных с минстроем края. Мы будем принимать решения, исходя из потребностей граждан, а не из стремления застройщиков получить быструю прибыль», — подчеркнул губернатор.
В ходе совещания мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев также обсудил с коллегами вопросы, связанные с реализацией проектов на муниципальном уровне. Он отметил важность соблюдения сроков и грамотного финансирования. Одной из основных задач, которая лежит на муниципальных властях, являются такие прикладные вопросы, как улучшение уличного освещения, подсветка центральных фасадов, дорожная разметка, озеленение, обновление инфраструктуры остановок общественного транспорта. Все эти задачи должны решаться за счёт местных бюджетов, что создаст видимые улучшения в жизни горожан.
«Важно, чтобы жители чувствовали заботу муниципальной власти в каждодневных делах. Поэтому задачи, которые решаются на уровне города, должны быть связаны с улучшением качества жизни, а не с масштабными стройками или сложными экономическими проектами», — отметил Дмитрий Демешин, обращаясь к мэрам и руководителям муниципальных образований.
Не менее важной частью долгосрочных планов развития края является проект по освоению и развитию острова Большой Уссурийский. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, проект начнёт реализовываться в 2025 году. Этот проект включает в себя создание транспортной и приграничной инфраструктуры, что значительно улучшит доступность острова и создаст условия для экономического развития региона. На острове будут построены новые дороги, насыпные площадки, а также пункт пропуска через российско-китайскую госграницу.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что эффективная реализация всех этих проектов невозможна без четкого контроля на всех уровнях власти — от муниципальных структур до федеральных ведомств. Он призвал всех участников совещания к активному включению в процесс, отметил важность работы на местах и дал чёткие указания по подготовке инфраструктуры для дальнейшего развития.
«Местные власти должны активно включаться в работу, чтобы жители нашего края на каждом шагу ощущали внимание и заботу. Мы с вами работаем для людей, и они должны видеть реальные изменения, а не слова», — заключил Дмитрий Демешин.
Этот акцент на качественные изменения в городской среде и эффективность работы местных властей стал основным посылом совещания, ставшего важным шагом на пути к созданию комфортных и современных городов, соответствующих ожиданиям их жителей.