Демешин о мастер-планах: облик наших городов должен устраивать их жителей

Кроме того, губернатор обозначил зоны ответственности среди членов краевого правительства, которые будут курировать реализацию отдельных проектов. Так, новый заместитель по строительству будет отвечать за объединённую набережную Хабаровска, которая должна стать важным элементом городской среды. Дмитрий Демешин также дал поручение министру имущества Никите Матвееву направить письма в адрес Сергея Кравчука и Дмитрия Заплутаева с просьбой запретить выдачу разрешений на строительство вблизи набережных без предварительного согласования с министерством строительства региона. Губернатор акцентировал внимание на том, что при проектировании и застройке таких важнейших объектов, как набережные, в первую очередь нужно думать о комфорте жителей, а не о выгоде застройщиков.