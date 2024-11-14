Индексацию стоимости патента для иностранных рабочих обсудили в Заксобрании

Документ индексирует размер фиксированных авансовых платежей по НДФЛ от осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации на основании патента. Как рассказал министр труда и занятости региона Кирилл Клоков, предлагается установить коэффициент, который будет влиять на стоимость патента для иностранцев, в размере 3,487. В денежном эквиваленте стоимость патента на осуществление трудовой деятельности составит 10 854 рубля. Сейчас стоимость патента составляет 9 144 рубля. По оценкам экспертов, при сохранении текущей динамики в 2025 году индексация обеспечит поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Иркутской области в объеме более трех миллиардов рублей.