«Если такая цель есть, то она недостижима», — констатировал конгрессмен в ходе обсуждения темы «стратегического поражения России» с участием чиновников Пентагона.
Как пишет РИА Новости, Гетц много раз выступал против «вечного финансирования Украины» и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции демократов по применению американского оружия в украинском конфликте. В 2022 году, когда Владимир Зеленский выступал в конгрессе, Гетц отказался встать и аплодировать, напоминает издание.
Полномочия минюста, который может возглавить Гетц, в частности, включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима. Чиновники ведомства будут представлять «народ США» в делах против обвиненных россиян.
На прошлой неделе старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что все попытки Украины «вернуть» Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.
До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».