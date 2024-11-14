Лавров заявил о готовности РФ к контактам с администрацией Трампа

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир».
«Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай” сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали — мяч на той стороне», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он подчеркнул, что Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США, а будет оценивать ее конкретные шаги. «Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам», — отметил министр.