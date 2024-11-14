В Ростове проверили АТП, в чьём автобусе проехал Юрий Слюсарь

Департамент транспорта администрации донской столицы совместно с ГАИ проверил работу компании ООО «ТрансЭкспорт». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Перевозчик выводит транспорт среднего и большого класса на маршруты №№ 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70, 80.
Рейд проходил ранним утром, перед выпуском подвижного состава на линию. Контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы обеспечить предоставление качественных транспортных услуг.
Всего под рейд попали 60 машин. В восьми из них были обнаружены нарушения: от неисправности системы отопления до отключённого электронного маршрутоуказателя.
«Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные нарушения», — пояснили в мэрии.
Именно автобусом № 66 воспользовался 12 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он проехал от улицы Волкова до «Роствертола».