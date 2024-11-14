Таллахасси
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове проверили АТП, в чьём автобусе проехал Юрий Слюсарь

Всего под рейд попали 60 машин.

Департамент транспорта администрации донской столицы совместно с ГАИ проверил работу компании ООО «ТрансЭкспорт». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Перевозчик выводит транспорт среднего и большого класса на маршруты №№ 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70, 80.

Рейд проходил ранним утром, перед выпуском подвижного состава на линию. Контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы обеспечить предоставление качественных транспортных услуг.

Всего под рейд попали 60 машин. В восьми из них были обнаружены нарушения: от неисправности системы отопления до отключённого электронного маршрутоуказателя.

«Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные нарушения», — пояснили в мэрии.

Именно автобусом № 66 воспользовался 12 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он проехал от улицы Волкова до «Роствертола».