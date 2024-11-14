Правозащитница из Екатеринбурга пригласила советника президента на встречу

Советник президента по правам человека Валерий Фадеев 14 и 15 ноября будет работать в Екатеринбурге. В его программе стоит посещение форума «Города России». Он встретится с преподавателями и аспирантами УрФУ. Но особое внимание Лукашева обращает на то, что, по ее сведениям, одной из главных причин приезда Фадеева является вопрос массовой депортации иностранцев из Свердловской области.
«Видя, как скрывается причина приезда на Урал Валерия Фадеева, я направила ему приглашение провести совещание с правозащитниками не за закрытыми дверями чиновников, а в Доме народов Урала. На 15 число у Фадеева запланирована встреча с полпредом и губернатором, где будут обсуждаться вопросы правозащиттной деятельности. Я знаю свердловских правозащитников, никого не пригласили. Значит, там будут подставные люди? Невозможно обсуждать вопросы правозащиты без правозащитников», — сказала ЕАН Людмила Лукашева.
Напомним, что из Свердловской области продолжается массовая депортация иностранцев без различия на то, мигранты это, приехавшие на заработки, или русскоязычные жители стран СНГ, которые хотят жить на родине предков — в России.
«Первый замминистра МВД Александр Горовой еще летом сказал: “Территориальные органы МВД России ориентированы насчет необходимости внимательного отношения к русскоязычным иностранным гражданам, интегрированным в российское общество, а также использования индивидуального подхода при рассмотрении вопросов о применении к ним мер административного воздействия за правонарушения, не характеризующиеся повышенной общественной опасностью”. Однако на практике никакого индивидуального подхода нет и суды по делам иностранцев почти 100% принимают решения о депортации», — говорит Людмила Лукашева.
Ранее ЕАН писал, что власти намерены выслать из России 34-летнего Константина Дитриха, который пытается стать гражданином России по программе оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Дитрих подал документы на оформление вида на жительство, а в итоге его депортируют, поскольку он вовремя не прошел дактилоскопию. Константин прошел с документами много инстанций, но никто из чиновников нигде не предупредил его, что необходимо сдать отпечатки пальцев.
«Мы с супругой давно планировали переехать из Казахстана и даже получили приглашение из Германии. Но услышав, что Россия приглашает репатриантов, отказались от Германии, ведь фактически Россия для меня — родина предков», — написал Константин Дитрих в обращении к президенту Владимиру Путину.
Судебное заседание по выдворению из России Константина Дитриха состоится сегодня, 14 ноября.