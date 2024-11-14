Правозащитница из Екатеринбурга пригласила советника президента на встречу

«Видя, как скрывается причина приезда на Урал Валерия Фадеева, я направила ему приглашение провести совещание с правозащитниками не за закрытыми дверями чиновников, а в Доме народов Урала. На 15 число у Фадеева запланирована встреча с полпредом и губернатором, где будут обсуждаться вопросы правозащиттной деятельности. Я знаю свердловских правозащитников, никого не пригласили. Значит, там будут подставные люди? Невозможно обсуждать вопросы правозащиты без правозащитников», — сказала ЕАН Людмила Лукашева.